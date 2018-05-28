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Bayburt'ta keşfedilen Roma garnizon alanı için bakanlık harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

BAYBURT Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerince keşfedilen, Gümüşhane’deki Satala Antik Kenti'ne benzeyen ve Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanıldığı değerlendirilen 5 hektarlık alan için Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, arkeolojik çalışma yapmak üzere harekete geçti. Müze Müdürlüğü ekipleri, bulguları tespit edip, tescilleyeceği alanda kazı çalışması yapacak.

Bayburt'ta keşfedilen Roma garnizon alanı için bakanlık harekete geçti

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerince keşfedilen, Gümüşhane’deki Satala Antik Kenti'ne benzeyen ve Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanıldığı değerlendirilen 5 hektarlık alan için Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, arkeolojik çalışma yapmak üzere harekete geçti. Müze Müdürlüğü ekipleri, bulguları tespit edip, tescilleyeceği alanda kazı çalışması yapacak.
Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, kentte arkeolojik alan tespiti için yürüttükleri çalışma kapsamında, Gümüşhane’deki Satala Antik Kenti'ne benzeyen 5 hektarlık arkeolojik alan keşfetmişti. Merkeze bağlı Yeniköy'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan kalıntıların yer aldığı alanda yüzey çalışması başlatıldı. İlk etapta yaklaşık 15 metre uzunluğunda duvar, iç ve dış duvarlar, düz, orta tarafı dolgu, moloz taş ve harçsız duvar örgüsü belirlendi. 3 metre olan duvarın kalınlığının savunma yapısı olduğu değerlendirildi. Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda yapılan yüzeysel incelemede, garnizona ait duvar kalıntıları bulunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, arkeolojik çalışma için harekete geçti. Müze Müdürlüğü ekipleri, bulguları tespit ederek, tescilleyeceği alanda kazı çalışması başlatacak.
'ALANI TESCİLLEYECEĞİZ'
Bayburt Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurdoğlu, tespit edilen alanda incelemelerde bulundu. Müze Müdürlüğü'nün teknik elemanlarınca alanda çalışma başlatılacağını ve bölgenin turizm destinasyonu haline dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydeden Kurdoğlu, "Bölgedeki yüzey araştırmaları sonucunda Bayburt- Erzincan sınırında kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta Roma döneminden günümüze kadar kaldığı tahmin edilen yaklaşık 5000 metrekare alan tespit edildi. Alan belirli aralıklarla 2- 3 metre yükseklikte, 2 metre genişliğinde, taşıma olarak yapılmış taşlarla örülü. Müze Müdürlüğü'müz elemanlarının çalışma yapacağı alanı tescilleyerek, koruma altına alacağız. Alanı turizm destinasyon alanına dönüştürmek istiyoruz" dedi.
'ALANIN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASINA MUTLU OLDUK'
Yeniköy köyünün muhtarı Kenan Kanat ise çocukluklarında, 6 kilometre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olan surların yer aldığı alanda oynadıklarını belirterek, "Çocukken biz, bu surlara tırmanırdık. Bu alanın gün yüzüne çıkması bizi çok mutlu etti. Bu alanın antik kent olmasını istiyoruz. İnşallah turizme kazandırılır. Bu durum, köyümüz için çok iyi olur" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta keşfedilen Roma garnizon alanı için bakanlık harekete geçtiBayburt'ta keşfedilen Roma garnizon alanı için bakanlık harekete geçtiBayburt'ta keşfedilen Roma garnizon alanı için bakanlık harekete geçtiBayburt'ta keşfedilen Roma garnizon alanı için bakanlık harekete geçti

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