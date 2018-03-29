HABER

Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 5 ölü, yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 23:04 | Son Güncelleme

BAYBURT'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

BAYBURT (DHA) - BAYBURT'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Asıl kimlikleri ortaya çıktı!Asıl kimlikleri ortaya çıktı!
E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Diğer Haberler
Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.