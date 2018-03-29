Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 5 ölü, yaralılar var (1)

BAYBURT (DHA) - BAYBURT'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar ile kurtarma ekipleri sevk edildi.