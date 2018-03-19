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Bayburt’ta trafik kazası:2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Bayburt’un Demirözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Demirözü İlçesine giden Ş.K yönetimindeki 69 AG 808 plakalı otomobil, Demirözü-Köse yol ayrımının yaklaşık 100 metre ilerisinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki boş araziye yuvalandı.Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Ş.K ve araçta bulunan arkadaşı Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bayburt’ta trafik kazası:2 yaralı

Bayburt’un Demirözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Demirözü İlçesine giden Ş.K yönetimindeki 69 AG 808 plakalı otomobil, Demirözü-Köse yol ayrımının yaklaşık 100 metre ilerisinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki boş araziye yuvalandı.
Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Ş.K ve araçta bulunan arkadaşı Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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