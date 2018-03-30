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Bayburt'ta yoldaki çukura otomobil ve minibüs düştü: 8 ölü, 3 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ Bayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Bayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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