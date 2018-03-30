Bayburt’taki kazada hayatını kaybeden 8 kişinin kimliği belli oldu

Bayburt’ta dün akşam saatlerinde otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü kazada hayatlarını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.
Alınan bilgiye göre, İran plakalı 50 E 61910 plakalı Alıreza Baghızadeh yönetimindeki otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Bundan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait 61 BT 285 plakalı Recep Kuyruk idaresindeki minibüsün de aynı çukura düşmesiyle ikinci kaza meydana geldi.
Kazada minibüs sürücüsü Recep Kuyruk, yolculardan Samet Çakmak, Esma Adıgüzel ve İran plakalı otomobilde bulunan, İran uyruklu Alırıza Baghızadeh, Elaheh Shakeri Nasab, Adrına Baghızadeh, Kazım Poormehdı, Farıdah Molavıfard hayatlarını kaybetti.
Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri sürerken olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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