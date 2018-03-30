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Bayburt’taki kazada ölü sayısı 8’e yaralı sayısı 4 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 02:28 | Son Güncelleme

Bayburt’ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İran plakalı bir otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü.

Bayburt’ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İran plakalı bir otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Bu aracın hemen ardından gelen Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait bir minibüsün de aynı çukura düşmesiyle ikinci kaza meydana geldi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi Basyburt Devlet hastanesinde tedavileri devam ediyor.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Vali Pehlivan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını ifade ederek,"Kazanın nereden kaynaklandığı, yol çalışması ile ilgili durum, trafik yani olay her boyutuyla dikkatlice incelenecek. Olaya ilişkin tahkikat adli merciler nezdinde de devam edecek." dedi.
Kazada ölenler ve yaralananlar olduğunu belirten Pehlivan, "Ekiplerimiz çalışıyor, savcımız olay yerinde. Emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ekiplerimiz burada gerekli müdahaleleri yapıyor." dedi.
Pehlivan, kazada hayatını kaybeden hem Türk hem de İran uyruklu vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. (BK-

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