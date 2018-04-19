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Bayılan genç kızı AFAD buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, annesinin polisi arayıp, ulaşamadığı ihbarında bulunduğu Melike Sündüz E., oturduğu mahalledeki mezarlık yakınında baygın bulundu.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, annesinin polisi arayıp, ulaşamadığı ihbarında bulunduğu Melike Sündüz E., oturduğu mahalledeki mezarlık yakınında baygın bulundu. Genç kız, hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde, Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evden çıkan Melike Sündüz E.'den (16) haber alamayan annesi, kızının sağlığından endişe edip, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. AFAD ekibi, Melike Sündüz E.'yi mahallede bulunan mezarlığın yakınında baygın buldu. Genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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