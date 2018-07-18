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Bayındır'daki yangında 45 hektarlık orman ve zeytinlik kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bu sabah söndürülen orman yangınında, zeytinliklerin de yer aldığı toplam 45 hektarlık alan zarar gördü.

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bu sabah söndürülen orman yangınında, zeytinliklerin de yer aldığı toplam 45 hektarlık alan zarar gördü.

Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, dün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. 11 helikopter, 3 uçak, 44 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 40 teknik eleman, 275 orman işçisi, çok sayıda itfaiye ekibi ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle yangına müdahale edildi. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda, bugün saat 07.30 sıralarında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 hektar orman, 20 hektar da sahipli zeytinliğin zarar gördüğü belirlendi. Toplam 45 hektarlık alanın yandığı bölgede, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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