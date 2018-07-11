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Bayrağı direğiyle birlikte çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir işyerinin önündeki Türk bayrağı, 2,5 metrelik direğiyle birlikte çalındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir işyerinin önündeki Türk bayrağı, 2,5 metrelik direğiyle birlikte çalındı. Bayrağın 2 gün önce de çalındığı ortaya çıktı. Olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1391 Sokak'ta bulunan damacana su bayisi önünde meydana geldi. İşyerine gelen çalışanlar, kaldırımdaki Türk bayrağının 2,5 metrelik direğiyle birlikte çalındığını görünce polisi aradı. İhbarın ardından bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin görüntülerine ulaştı. Yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten işyeri çalışanı Ahmet Buldu, bayrağın 2 gün önce de çalındığını söyledi. Buldu, "Bayrağı önce basit bir şekilde direğe asmıştık. 8 Temmuz gecesi köpeğiyle gelen kişi bayrağı söküp gitmiş. Bu kez sıkı bir şekilde monte edip astık. Gelen kişinin, bir süre uğraşın ardından direğiyle söküp gittiğini gördük. Neden böyle bir şey yaptığını anlam veremediğimiz gibi niyetini de bilmiyoruz. Bayrağı seviyorsa gelsin dükkandan verelim. Başka bir niyeti varsa buna izin vermeyiz" diye konuştu.

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