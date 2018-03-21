Bayrağımızdan iğrenen, FETÖ’cü sanık mahkemede kıvırdı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve "Türk Bayrağın’dan iğreniyorum, FETÖ diyeni keseceksin" diyen sanığında içinde yer aldığı 6 zanlı hakim karşısına çıktı.O zanlı mahkemede, alkol bağımlısı olduğunu ve cezaevine girince FETÖ üyelerinin suçlu olduğunu anladığını söylemesi dikkat çekti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan şüphelilere Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Ardahan ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş 9 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı.

Tutuklanan sanıkların yargılanması Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapmaları ile ilgili sanıkları dinledi.

"FETÖ’cü Alkol bağımlısıymış"

Sanıklardan Taner Özsoy, kendisinin bir yapılanma içerisinde olmadığını belirterek," Hiçbir zaman da talimat almadım. 2011-2012 yıllarında cemaatin (FETÖ) Kıbrıs’ta ki okulunda çalıştım. 2013 yılında Türkiye’ye geldim. Ankara’da bazı dershanelerinde çalıştım bu dershanelerin cemaatle bağlantısı yoktu. Aralık ayında twitter’dan takipçim iş teklifi yapınca bende 2016’da Elazığ’a geldim. Gökhan Çapatı cafe müşterisi olmasıyla tanıdım. Diğer sanıklarla da arkadaş ortamında tanıştık.Psikolojim bozulmuştu. Alkol bağımlılığımda vardı arkadaşlarla yapmış olduğum görüşmeler bu sebepten" diyerek kendini savundu. Alkol, almış "FETÖ diyeni keseceksin demiş"

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine "FETÖ diyeni keseceksin" ifadesiyle ilgili konuşan Özsoy,"FETÖ diyeni keseceksin o zamanki psikolojim bozuk olduğu için söyledim. Şu anda hiçbir kitleye kin beslemiyorum. Süleyman’la konuşmamda savcılara küfür etmişim o konuşmaları hatırlamıyorum fazla alkol almıştım. Ankara’da 11 tane cemaat evinde kaldım. Ev ağabeyliği yaptım. Kıbrıs’ta da dershanelerine gitmiştim yurt dışından bana başka hesaplardan para gelmedi"dedi.

"Türk bayrağından iğreniyorum"demişti

Telefon görüşmelerinde ’ Türk Bayrağından iğreniyorum’ diye konuştuğu ortaya çıkan zanlı Özsoy savunmasının devamında,"Darbe gecesinde hakim, savcı ve askerlere yazdığım yazılar için pişmanım. Türk bayrağından iğrenerek baktığım bahsedilmiş profil resmim bayrak resmiydi tehdit mesajları alıyordum bu yüzden öyle konuşmuştum. Yaptığım telefon konuşmalarından pişmanım" diye konuştu. "FETÖ’nün terör örgütü olduğunu düşünmeye başlamışlar"

Kendisinin terör örgütü üyesi olmadığını, silahlı ve hiyerarşi bir eylemde bulunmadığını iddia eden zanlı Özsoy, FETÖ üyelerinin suçlu olmadığını daha önce söylediğini ancak içeri girince bu düşüncesinin değiştiğini ve kendisinin de bir tahliye talebinin olmadığını söyledi.

Sanıklardan Arda Sözen ise, FETÖ’nün terör örgütü olduğunu düşündüğünü, önceden içine girdiğini ve ailesinin perişan olduğunu aktardı.

FETÖ nedeniyle okulundan geri kaldığını ifade eden Sözen,"Telefonumdan çıkan FETÖ’ye ait vaaz ve ses kayıtlarını 15 Temmuz’dan çok önce yüklemiştim. Onlar yüzünden ben ve abim tutuklandı. Yaptıklarımdan çok pişmanım" şeklinde kendini savundu.