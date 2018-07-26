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Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 00:00 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Belçika’dan tatil için gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi. Belçika’dan tatil için Türkiye’ye gelen ve Uzunköprü’den, Keşan yönüne giden Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56) olay yerinde hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi Şafak Bilici (51) ve kardeşinin eşi Feride Bilici (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şafak Bilici, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne, Feride Bilici ise Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şafak Bilici, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bilici’nin cenazesi, hastane morguna konuldu. Tedavi altına alınan Feride Bilici’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Mithat ve kardeşi Recep Bilici’nin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. İnceleme sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise bir evin merdivenlerine oturarak, olayı merakla izledi.

BAYRAM İÇİN GELİYORLARDI

Belçika’da yaşayan ailenin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Türkiye’ye gelerek, memleketleri Isparta’nın Yalvaç ilçesine doğru yola çıktıkları kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan Belçika gurbetçi aile trafik kazası

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