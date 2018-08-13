Bayram için köyüne gelen kadın ölü bulundu, eşi gözaltında

GERGER (Adıyaman), (DHA)- İSTANBUL'dan bayram ziyareti için Adıyaman'ın Gerger ilçesine gelen Cemile Uygur (36) ölü bulundu. Olayla ilgili kadının eşi Rıza Uygur gözaltına alındı.
Olay, bu sabah ilçenin Ağaçlı köyünde meydana geldi. İstanbul'dan eşi Rıza Uygur ile birlikte Kurban Bayramı için Ağaçlı köyüne gelen Cemile Uygur'u sabah hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık görevlileri ve jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Cemile Uygur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, eşi Rıza Uygur gözaltına alındı.
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