Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

İşte bayram tatilini güzel ve sorunsuz geçirmeniz için otel ve bölge seçiminde dikkat etmeniz gerekenler...

Bayram tatili için dikkat edilmesi gerekenler

1 / 24 Yılın sabırsızlıkla beklenen, en uzun tatiline artık sayılı günler kaldı. Birçok tatil sever otelini çoktan ayarladı, hatta artık tatil alışverişine bile başladı.

2 / 24 Bir de konaklayacağı oteli ve gideceği bölgeye henüz karar vermeyip, son ana bırakan ciddi sayıda tatil severin olduğu da bir gerçek.

3 / 24 Böyle uzun bir tatil için otel ayarlamayan kalmış mıdır demeyin, otel arama motoru Neredekal.com’un site ziyaretleri istatistikleri incelendiğinde, Temmuz’un son haftasında Kurban Bayramı otel aramalarının rekor düzeyde arttığı gözlemleniyor.

4 / 24 Buradan yola çıkarak, tatilini henüz belirlememiş ve otelini seçmemiş olanlar için Neredekal.com keşif rehberi editörleri olarak, bayramda otel ve bölge seçimi için dikkat edilmesi gerekenleri derledik.

5 / 24 1) YOL GÜZERGAHINIZI PLANLAYIN: Bu aslında biraz daha tatil yol güzergahı kalabalık olan şehirler için geçerli. Örneğin, İstanbul’dan çıkıp yolunuz İstanbul’dan Bursa’ya doğru uzanacaksa, İstanbul çıkışındaki yoğun trafiği göz ardı etmemelisiniz.

6 / 24 Buradaki çözümler: Pendik – Yalova feribot bileti alarak, Yalova’ya kadar oluşabilecek trafiği atlatabilirsiniz. Yola çıkış saatinizi, Cuma iş çıkışı yerine Cuma sabah ya da Cumartesi sabaha erteleyebilirsiniz.

7 / 24 Bir diğer önerimiz de uçak bileti olabilir, ancak malum bayram dönemi olduğu için uçak bileti fiyatları tavan fiyatlara ulaşmış durumda.

8 / 24 2) POPÜLER DESTİNASYONLAR İÇİN ACELE ETMELİSİNİZ: Bu yaz Neredekal.com’da kullanıcı ziyaretleri gösteriyor ki, tatil yoğunluğu yine bilinen ve popüler bölgeler üzerinden ilerliyor.

9 / 24 Bodrum, Alaçatı, Marmaris, Fethiye gibi bölgelerde otel arıyorsanız eğer, çok fazla otel seçeneği kalmadığını belirtelim. Çünkü bu bölgelerde otellerdeki doluluk %100’lere yaklaşmış durumda.

10 / 24 Kalan otellerin ise fiyatlarının biraz artmış olduğunu söyleyebiliriz. Daha popüler olan tatil bölgelerinde otel arıyorsanız çok daha hızlı hareket etmeniz gerektiği bir gerçek.

11 / 24 gerçek. Bunun yerine daha az kişinin tercih ettiği Urla, Mazı, Karaburun, Kazdağları gibi bölgeleri tercih edebilirsiniz.

12 / 24 3) HAVA DURUMUNU GÖZ ARDI ETMEYİN: Bayram tatili, yani 17-25 Ağustos haftası neredeyse yılın en sıcak günlerine denk geliyor.

13 / 24 Bu nedenle Akdeniz ve Ege’ye gidecekseniz hava çok sıcak ve nem oranı yüksek olacağından mümkünse yer ayırtacağınız oteldeki odanızda klima olmasına dikkat edin.

14 / 24 Özellikle yanınızda sıcaktan daha fazla etkilenebilecek bir yaşlı veya çocuk var ise klima hepinizin konforu için daha önemli olacaktır.

15 / 24 4) MEKANLAR İÇİN DE REZERVASYON YAPTIRIN: Malum tatil kalabalığı sadece otellerde değil, gezeceğiniz ve yemek yiyeceğiniz yerlerde de kendini gösterecek.

16 / 24 Bu nedenle, Bozcaada, Selimiye, Gümüşlük gibi yerlere gidecekseniz eğer, restoran rezervasyonunuzu da şimdiden mutlaka yaptırın.

17 / 24 Nispeten küçük olan yerlerde, özellikle meşhur restoranlar neredeyse 1 hafta önceden tüm masalarını dolduruyorlar, sizin de dışarıda kalmanızı istemeyiz doğrusu.

18 / 24 5) TATİLİ ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNÜN: Tatil döneminin yaklaşması sebebiyle, otellerde 1 hafta boyunca boş oda olmayabilir, ancak arada kalmış 3-4 günlük boşluklar bulunabilir.

19 / 24 Bu durumda, oteli 3 günlük olarak tutup, tatilinizin geri kalan günleri için farklı bir bölgeye veya aynı bölgede farklı bir otele geçebilirsiniz.

20 / 24 Tüm hafta aynı otelde yer bulamamak tatil yapmanıza engel değil, bunu hatırlatalım.

21 / 24 Kurban Bayram için gideceğiniz bölgeye karar verdiğinizde, son kalan otel alternatifleri ve aynı oteli daha uygun fiyata bulabilmeniz, yorumları okuyarak kıyaslamalar yapabilmeniz için neredekal.com sitesini ziyaret edebilir, tatiliniz için doğru kararı kısa zamanda verebilirsiniz.

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