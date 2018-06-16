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Bayram tatilinde acı kaza bilançosu: 47 ölü, 247 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 47'YE, YARALI SAYISI 247'YE YÜKSELDİ Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan bugün saat 16.00'dan sonra 14 kaza daha oldu.

ÖLÜ SAYISI 47'YE, YARALI SAYISI 247'YE YÜKSELDİ
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan bugün saat 16.00'dan sonra 14 kaza daha oldu. Denizli'de 2, Aydın, Bolu, Gaziantep, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat'ta meydana gelen bu kazalarda da 8 kişi öldü, 91 kişi yaralandı.
Böylece bugün meydana gelen toplam 21 kazada, ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı ise 100'e çıktı.
Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen kaza sayısı 65 olurken, ölü sayısı 47'ye, yaralı sayısı ise 247'ye yükseldi.

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