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Bayram tatilinde kazalarda 67 kişi öldü, 341 kişi yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

BAYRAMDA KAZA BLANÇOSU AĞIR OLDU: 67 ÖLÜ, 341 YARALI Ramazan Bayramı'nın son günü saat 18.00'dan itibaren meydana gelen 4 ayrı kazada 6 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

BAYRAMDA KAZA BLANÇOSU AĞIR OLDU: 67 ÖLÜ, 341 YARALI
Ramazan Bayramı'nın son günü saat 18.00'dan itibaren meydana gelen 4 ayrı kazada 6 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı. Bu kazalarla birlikte bayram süresince meydana gelen 84 kazada 67 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.

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