Bayram tatilinde kazalarda 67 kişi öldü, 341 kişi yaralandı (2)

BAYRAMDA KAZA BLANÇOSU AĞIR OLDU: 67 ÖLÜ, 341 YARALI

Ramazan Bayramı'nın son günü saat 18.00'dan itibaren meydana gelen 4 ayrı kazada 6 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı. Bu kazalarla birlikte bayram süresince meydana gelen 84 kazada 67 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.

