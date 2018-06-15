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Bayram ziyareti dönüşü Kağıthane'de kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bayram ziyareti dönüşü Kağıthane'de kaza: 3 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüste bulunan 7 aylık hamile bir kadın da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Eski Büyükdere Caddesi Beşiktaş yönünde bayram ziyaretinden dönen akrabalarını indirmek yol kenarında duran Erhan Sarhan'ın kullandığı minibüse arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi ve minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın meydana geldiği yerin hemen karşısında bulunan özel bir hastanenin sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar yine bu hastanede tedavi altına alınırken kazaya karışan minibüste bulunan 7 aylık hamile kadın da başka bir hastaneye kaldırıldı.

"LEVYE İLE KOVALAYANLARDAN KAÇIYORMUŞ"

Minibüs sürücüsü Erhan Sarhan "Ben park halindeydim, bayram ziyaretinden dönen akrabayı indirmiştim. Fren sesleri geldi daha sonra geldi arkadan vurdu. Levye ile kovalayan birinden kaçıyorlarmış, levye ile kovalamışlar, yolda polisi aramışlar ama kaçarken hakimiyeti kaybedip bana arkadan vurdular. Benim arabada 7 aylık hamile kadın vardı o da hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Bayram ziyareti dönüşü Kağıthane'de kaza: 3 yaralıBayram ziyareti dönüşü Kağıthane'de kaza: 3 yaralıBayram ziyareti dönüşü Kağıthane'de kaza: 3 yaralıBayram ziyareti dönüşü Kağıthane'de kaza: 3 yaralı

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