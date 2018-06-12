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'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

ADANA'da 90 yaşındaki Nuriye Tekintamgaç, 500 lira yaşlılık maaşının kendisinden habersiz olarak çekildiğini öne sürerek, Ramazan Bayramı'nı parasız geçireceğini gözyaşları içinde anlattı.

'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 90 yaşındaki Nuriye Tekintamgaç, 500 lira yaşlılık maaşının kendisinden habersiz olarak çekildiğini öne sürerek, Ramazan Bayramı'nı parasız geçireceğini gözyaşları içinde anlattı.
35 yaşındayken eşini kaybeden Nuriye Tekintamgaç'ın 5 çocuğu, annelerini elektiriği, suyu ve pencere camı olmayan Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki müstakil eve bıraktı. Yıllardır komşularının desteğiyle burada yaşamını sürdüren Tekintamgaç, yine komşularının yardımıyla bankaya gitti. Yaşlı kadın, 500 lira emeklilik maaşının çekildiğini, hesabında hiç para olmadığını öğrenince şoka girdi.
'EMEKLİ MAAŞIMI YEDİRMEDİLER'
Tekrar evine gelen, Tekintamgaç ne yapacağını şaşırdı. Polisi arayarak şikayetçi olan yaşlı kadın, parayı torunun banka kartını evden alıp, kendisinden izinsiz çekmiş olabileceğini ileri sürdü.
Evinin kapısının önünde ağlayarak yardım isteyen Tekintamgaç, "Ne yaptım, benden ne istediler? Bir emekli maaşım vardı, onu bile bana çok gördüler. Ramazan Bayramı öncesi beni bu hale soktular. Evimde elektirik, su yok. Hastayım yattığım yatağa bakin. İnşallah barna yaptıklarını herkes görür" dedi.
Yaşlı kadın yaşadığı şoku atlamayınca dinlenmek için, emekleyerek merdivenlerden çıkıp yatağına yattı. Yıkılmak üzere olan tek gözlü bir odada yaşam mücadelesi veren Tekintamgaç'ın ise günlerdir yumurta ve bozulmaya yüz tutmuş peynirleri yediği ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü

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