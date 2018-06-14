Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Meteoroloji Ramazan Bayramı için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bayramın ilk günü Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul baştan olmak üzere Marmara Bölgesi'nin bir kısmı ve kıyı Ege'de yağış beklenmiyor. Geri kalan bütün illerde sağanak yağış etkili olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor.
İstanbul'da, Cuma günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kısa süreli ve yerel, Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının; cuma günü 32 derece, cumartesi 31 derece olması beklenirken, pazar günü 28 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Ankara'da; Ramazan Bayramı boyunca öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının cuma günü 31 derece, cumartesi ve pazar günleri ise 26-28 derece olması bekleniyor.
İzmir ve Antalya'da; cuma günü yağış beklenmiyor. Hafta sonu ise iki ilde de gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri 31-34 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji, Ramazan Bayramında, tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz şartlara karşı uyarı yayınladı.
Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 3 ölü 8 yaralı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum