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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Bayramın ilk günü hava nasıl olacak, bayramda yağmur var mı? gibi sorular vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Meteoroloji tarafından açıklanan son bilgilere göre bayramın ilk günü yurdun büyük bir kısmında yağış olacak. Pazar günü ise İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Meteoroloji Ramazan Bayramı için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bayramın ilk günü Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul baştan olmak üzere Marmara Bölgesi'nin bir kısmı ve kıyı Ege'de yağış beklenmiyor. Geri kalan bütün illerde sağanak yağış etkili olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da, Cuma günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kısa süreli ve yerel, Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının; cuma günü 32 derece, cumartesi 31 derece olması beklenirken, pazar günü 28 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Ankara'da; Ramazan Bayramı boyunca öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının cuma günü 31 derece, cumartesi ve pazar günleri ise 26-28 derece olması bekleniyor.

İzmir ve Antalya'da; cuma günü yağış beklenmiyor. Hafta sonu ise iki ilde de gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri 31-34 derece olması bekleniyor.

hava durumu

METEOROLOJİ UYARIDI

Meteoroloji, Ramazan Bayramında, tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz şartlara karşı uyarı yayınladı.

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