Bayramiç-Ezine yolunda kaza: 2 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç-Ezine karayolunun Yahşieli Köyü sapağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bayramiç-Ezine karayolunun Yahşieli Köyü sapağında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yahya Kaya (69) idaresindeki 17 TL 441 plakalı otomobil ile Hüseyin Eskici (58) idaresindeki 17 FT 573 plakalı hafif ticari araç, Yahşieli Köyü sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kendi etrafında dönerken, hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yahya Kaya ile Hüseyin Eskici yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgisi soruşturma başlatıldı.