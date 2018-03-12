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Bayramiç’te büfe yandı, tamirhane zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, gıda ürünleri satışı yapan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi.

Bayramiç’te büfe yandı, tamirhane zarar gördü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, gıda ürünleri satışı yapan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında büfe kullanılamaz hale gelirken, yanındaki motosiklet tamirhanesi ise kısmen zarar gördü.
İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve gıda ürünleri satışı yapan İktidar Özkes’in işlettiği büfede, gece saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yoldan geçen bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabilen yangın nedeniyle büfe kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı yan tarafındaki Mehmet Karadeniz’e ait motosiklet tamirhanesinde bulunan yedek parçalar da kısmen zarar gördü.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Bayramiç’te büfe yandı, tamirhane zarar gördüBayramiç’te büfe yandı, tamirhane zarar gördü

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