HABER

Bayramiç'te iki katlı bina yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Halil İbrahim Özen'e (70) ait koruma altındaki tescilli iki katlı bina, aşırı yağmurun etkisiyle yıkıldı.

SİT alanında bulunan ve içinde kimsenin oturmadığı koruma altındaki tescilli iki katlı bina, bu akşam saat 21.00'de şiddetli yağmur nedeniyle yıkıldı. Çevreye dağılan enkaz parçaları nedeniyle Yüksel Yörükoğlu caddesi trafiğe kapatıldı. Eski bina yıkılırken, yanındaki Emre Avcılar'a ait lokanta da zarar verdi. Olayda kimse zarar görmedi.

Halil İbrahim Özen, etrafını demir levhalarla çevirerek önlem aldıkları binayı bugüne kadar izin verilmediği için yıkamadıklarını ve sonunda kendi kendine yıkıldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!

19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden olay! Tarlada bulundular

Şoke eden olay! Tarlada bulundular

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.