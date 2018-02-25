Bayramiç’te kaza: 5 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bayramiç ilçesi Çan karayolu Muratlar köyü mevkiinde meydana geldi. Hasan Erdoğan (57), yönetimindeki 10 KB 477 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan H.E., C.E., S.E., N.E. ve A.E. yaralandı. Diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza yapan ailenin, Çan ilçesindeki bir futbol maçını izlemek üzere, Balıkkesir'in Akçay köyünden geldikleri öğrenildi.

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