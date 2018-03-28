Bayramiç’te motosikleti yaktılar

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi’nde, bir motosiklet park halindeyken üzerine yanıcı bir madde dökülerek ateşe verildi.
Bayramiç’in Menderes Mahallesi Nar Sokak’ta ikamet eden Erdoğan Karaöz’e ait 17 TF 949 plakalı motosiklet, gece saatlerinde evin önünde park halindeyken üzerine yanıcı bir madde dökülerek ateşe verildi. Gece geç saatte gerçekleşen olayda motosiklet tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Motosiklet, sokak sakinleri tarafından fark edilerek, söndürüldü. Erdoğan Karaöz’ün motosikleti kısa süre önce ikinci el olarak, bir başkasından satın aldığı öğrenildi. Motosiklette inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
Turistler Antalya'ya akın ediyor
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum