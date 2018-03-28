Bayramiç’te motosikleti yaktılar

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi’nde, bir motosiklet park halindeyken üzerine yanıcı bir madde dökülerek ateşe verildi.

Bayramiç’in Menderes Mahallesi Nar Sokak’ta ikamet eden Erdoğan Karaöz’e ait 17 TF 949 plakalı motosiklet, gece saatlerinde evin önünde park halindeyken üzerine yanıcı bir madde dökülerek ateşe verildi. Gece geç saatte gerçekleşen olayda motosiklet tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Motosiklet, sokak sakinleri tarafından fark edilerek, söndürüldü. Erdoğan Karaöz’ün motosikleti kısa süre önce ikinci el olarak, bir başkasından satın aldığı öğrenildi. Motosiklette inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.