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Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:41 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan park halindeki otomobili itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu söndürdü.Bayramiç’te yol kenarında park halindeki otomobil motor kısmından alev aldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan park halindeki otomobili itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu söndürdü.
Bayramiç’te yol kenarında park halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Camikebir Mahallesi Bayramiç Devlet Hastanesi arkasında park halinde duran 17 UZ 515 plakalı Ünal Korkmaz’a ait otomobil, belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümesini önledi. Motor kısmında başlayan yangın neticesinde otomobilde büyük hasar oluştu. Çok sayıda vatandaş ise yangın söndürme çalışmasını izledi.

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

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Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı
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Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı
3 / 6

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı
4 / 6

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı
5 / 6

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı
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Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı
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