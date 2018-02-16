Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan park halindeki otomobili itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu söndürdü.

Bayramiç’te yol kenarında park halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Camikebir Mahallesi Bayramiç Devlet Hastanesi arkasında park halinde duran 17 UZ 515 plakalı Ünal Korkmaz’a ait otomobil, belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümesini önledi. Motor kısmında başlayan yangın neticesinde otomobilde büyük hasar oluştu. Çok sayıda vatandaş ise yangın söndürme çalışmasını izledi.