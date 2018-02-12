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Bayramiç'te TAK'a çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi girişindeki TAK’ın ayağına çarpan 34 GM 4179 plakalı aracın sürücüsü 32 yaşındaki Serkan Şahin, hayatını kaybetti.

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi girişindeki TAK’ın ayağına çarpan 34 GM 4179 plakalı aracın sürücüsü 32 yaşındaki Serkan Şahin, hayatını kaybetti. Yolcu koltuğundaki amcası 43 yaşındaki Salim Şahin (43) yaralandı. Ezine ilçesinden Bayramiç ilçesine seyir halindeki Serkan Şahin'in yönetimindeki 34 GM 4179 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, hızla ilçe girişindeki TAK’ın ayağına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve 112 Acil Sağlık ekibine telefonla bilgi verdi. Olay yerine gelen iki ambulans, kazada ağır şekilde yaralanan sürücü Serkan Şahin ve yolcu koltuğunda oturan amcası Salim Şahin'i Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Serkan Şahin hayatını kaybetti. Amcası Salim Şahin ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası Serkan Şahin’in hastaneye gelen yakınları, acı haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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