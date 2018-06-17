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Bayramın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla, her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

AĞRI'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kablona Leyla Aydemir (4) için jandarma, AFAD ve güvenlik korucuları seferber oldu.

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kablona Leyla Aydemir (4) için jandarma, AFAD ve güvenlik korucuları seferber oldu. Şu ana kadar Leyla'nın izine rastlanmazken, kızlarının hayatından endişe eden aile, yardım çağrısında bulundu. Ağrı'da yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çifti, iki gün önce sabah saatlerinde, bayram ziyareti için kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. KÖY VE ÇEVRESİ DİDİK DİDİK ARANDI, SONUÇ ALINAMADI Güvenlik korucuları ve köylülerin de destek verdiği aramalarda, köy ve çevresi didik didik arandı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda küçük kızın düşme ihtimali gözönünde bulundurularak derenin suyu kesildi. Ekipler, dere boyunca ellerinde küreklerle küçük kızdan bir iz aradı. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. SIR 15 DAKİKA Kızının arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde izleyen anne Şükran Aydemir, "Bayrama kayınpederime gelmiştik. Çocuk amcasının yanında bir anda kayboldu. Kim götürdüyse getirsin, şikayetçi olmayacağız. Yeter ki kızımı sağ salim kucağıma alabileyim" dedi. 15 dakika içinde kızının ortadan kaybolduğunu belirten baba Nihat Aydemir ise, "Babamın evine gelişimizin ardından 15 dakika geçmedi, kızım kayboldu. Köylülerle aradık ama bulamadık. Jandarma ve AFAD burada kızımı arıyor. Kızımı gören, nerede olduğunu bilenlerin Allah rızası için bize bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu. Sosyal medyada Leyla Aydemir'in bulunması için destek kampanyası başlatılırken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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