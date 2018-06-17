Bayramın ilk günü kayboldu, su kanallarında aranıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, bayramın birinci günü su kanalının yanında görüldükten sonra kaybolan Ekrem Dinar'ı (50) arama çalışmaları devam ediyor.
Düzce’nin Hacıaliler köyünde oturan Ekrem Dinar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü son olarak köyün içinden geçen DSİ’ye ait su kanalının yanında otururken görüldü. Ekrem Dinar’dan haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri DSİ’ye ait su kanallarında arama çalışması başlattı. Gün boyu devam eden arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca, arama çalışmaları sonlandırıldı. Arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.
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