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Bayramlaşmada kuzenlerin muhtarlık kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Olay, dün Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramlaşmada bir araya gelen Mehmet Şükrü Cingöz (55) ile kuzeni Rafet Cingöz arasında gelecek muhtarlık seçiminde adaylık konusunda tartışma çıktı. Tarafların oğullarının da katıldığı tartışma, kısa sürede tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rafet Cingöz, Mehmet Şükrü Cingöz'ü tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada, 1'i ağır 6 kişi de bıçak ve tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olay yerini sevk edilen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için Kayabaşı Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan Rafet Cingöz'ün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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