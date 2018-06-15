Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Pamukova-Osmaneli yolu üzeri Özbek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli’de bulunan akrabalarıyla bayramlaşmaya giden Baki S. idaresindeki 54 ZU 513 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
TAKLA ATTI
Takla atan araç içerisinde bulunan sürücü Baki S. ile Ayşe S., İlker S. ve İrem S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler konuyu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza sonrasında yanan araçta soğutma çalışmaları yaptı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz
Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!
Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!
Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar
Çin: ABD lideri Trump savaş açtı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum