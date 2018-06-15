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Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 23:33 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Pamukova-Osmaneli yolu üzeri Özbek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli’de bulunan akrabalarıyla bayramlaşmaya giden Baki S. idaresindeki 54 ZU 513 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

TAKLA ATTI

Takla atan araç içerisinde bulunan sürücü Baki S. ile Ayşe S., İlker S. ve İrem S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler konuyu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza sonrasında yanan araçta soğutma çalışmaları yaptı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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