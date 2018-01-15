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Bayrampaşa'da 40 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olan 40 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Özbek uyruklu üç şüpheli yakalanırken, kaçan bir şüpheli aranıyor.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına operasyon düzenledi. İş hanına gelen polisler, piyasa değeri 4 milyon lira olan yaklaşık 40 ton tütüne el koydu. Operasyon sırasında iş yerinde olan Özbek uyruklu 3 kişiyi gözaltına alınırken, bir şüpheli ise kaçmayı başardı.

İMALATHANE KURMUŞLAR

Han içerisinde imalathane de kuran şüphelilerin, Küba'dan getirilen 'Virginia' cinsi kaçak tütünü kıyıp, aroma verdikten sonra, paketleyerek iç piyasaya sürecekleri öğrenildi. Gözaltına alınan üç şüpheli, polis merkezine sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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