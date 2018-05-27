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BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

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