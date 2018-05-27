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- Bayrampaşa'da domates yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

  BAYRAMPAŞA'da  domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı.

- Bayrampaşa'da domates yüklü kamyon devrildi

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı.

Sürücünün yaralandığı kaza sonrası trafikte aksamalar meydana geldi. Kaza saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Antalya'dan domates getiren 03 LV 99 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Fedai S., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kamyonda bulunan tonlarca domates de yola saçıldı. Olay yerine gelen itfaiye kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı . Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kamyon kaldırılarak yol temizlendi.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Bayrampaşa'da domates yüklü kamyon devrildi

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Bayrampaşa'da domates yüklü kamyon devrildiBayrampaşa'da domates yüklü kamyon devrildi
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