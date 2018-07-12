Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı (3)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-VATAN Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde ilerleyen ve içerisinde yolcu olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Alev alev yanan otobüsü itfaiye ekipleri sürdürdü.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Vatan Caddesi kavşağı O3 Bayrampaşa istikametinde ve ilerleyen içerisinde yolcu olan Mecidiyeköy-Başakşehir arası çalışan 146M nolu İETT otobüsünde çıktı. Otobüs seyir halindeyken motor kısmında dumanlar çıktığını fark eden sürücü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Ardından otobüs alev aldı. Alevlerin otobüsü sarmasıyla patlamalar yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine Fatih, Beyoğlu, Bayrampaşa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yol trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, köpüklü su ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. DHA kamerası patlama sırasında kayıttaydı. Ekiplerin, yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken otobüs, kullanılamaz hale geldi.
O sırada otobüste olan bir yolcu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Bir anda millet arkadan bağırmaya başladı. Duman vardı arabanın içinde . Çok az bir duman ve koku vardı. Çıktık dışarı, alev sardı her tarafını. Şoför döndü, arkaya baktı ve 'ne oluyor' dedi. Herkes 'duman var, araç yanıyor' dedi. Bir anda frene bastı, durdu ve kapıları açtı. Allah'tan kapılar açıldı yani. Bir anda aracın yarısına kadar alev sardı. Başakşehir otobüsüydü, 40 yolcu vardı. Ben Mecidiyeköy'den binmiştim."
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