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Bayrampaşa'da otobüs yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 18:28 | Son Güncelleme

VATAN Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor.

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)-VATAN Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patmalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(FOTOĞRAF)

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