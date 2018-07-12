Bayrampaşa'da otobüs yangını (1)

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)-VATAN Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patmalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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