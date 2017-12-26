Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın (2)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın 3 katındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.