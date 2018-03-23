HABER

Baz istasyonlarını soyan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonlarından yaklaşık 10 bin TL değerinde 7 adet akü çalan 3 şahıs jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirhisar ve Irgıllı Mahallelerinde bulunan baz istasyonlarından akü çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçerek bölgede çalışma başlattı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonlarından yaklaşık 10 bin TL değerinde 7 adet akü çalan 3 şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirhisar ve Irgıllı Mahallelerinde bulunan baz istasyonlarından akü çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası kimlikleri belirlenen hırsızlara yönelik operasyon yapan ekipler 3 şahsı çaldıkları 10 bin TL değerinde 7 adet akü ile yakaladı.
Şahısların baz istasyonlarındaki alarm sistemini devre dışı bırakarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.