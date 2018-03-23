Baz istasyonlarını soyan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonlarından yaklaşık 10 bin TL değerinde 7 adet akü çalan 3 şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirhisar ve Irgıllı Mahallelerinde bulunan baz istasyonlarından akü çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası kimlikleri belirlenen hırsızlara yönelik operasyon yapan ekipler 3 şahsı çaldıkları 10 bin TL değerinde 7 adet akü ile yakaladı.
Şahısların baz istasyonlarındaki alarm sistemini devre dışı bırakarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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