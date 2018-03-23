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Baz istasyonundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Adana’da girdikleri baz istasyonundaki fiber optik kabloları çalan hırsızlar yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da girdikleri baz istasyonundaki fiber optik kabloları çalan hırsızlar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan M. (26), Ahmet A. (31) ve Ahmet Ö. (33) bir baz istasyonuna girerek buradaki fiber optik kabloları kesti. Bunun üzerin içeride bulunan cihazlar kullanılamaz duruma gelince bölgedeki tüm internet erişimi kesildi. Vatandaşların GSM operatörünü araması üzerine görevliler, arıza tespiti yapmak için baz istasyonuna gelince kabloların çalındığını görüp polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, 3 hırsızın Yeşiltepe Mahallesi’nde yerin altından geçen fiber optik kabloları da çalmaya çalıştığını tespit etti. Görüntülerden kimlikleri belirlenen Serkan M., Ahmet A. ve Ahmet Ö. kısa sürede yakalandı.
Emniyete götürülen zanlılar buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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