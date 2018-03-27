Bazada sıkışıp ölen Caner'i, sınıf arkadaşları unutmadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kıyafet almak isterken üzerine düşen amortisörü bozuk bazanın altında kalan ve boynu kırılarak yaşamanı yitiren Caner Keskin'in (10) okulunda yas var. Sınıf arkadaşları, Keskin'in sırasını çiçeklerle donattı.
Seyhan ilçesi Büyükyalmanlı Mahallesi'nde oturan Özlem ve Yüksek Keskin çiftinin çocukları Caner Keskin, 23 Mart'ta elbiselerini almak için bazayı açtı. Amortisörü bozuk olduğu için, kaldırıp tahta sopayla destek verdiği baza, aniden kapandı. Boynu bazanın arasında sıkışıp kırılan Keskin, bir süre sonra odaya giren annesi tarafından hareketsiz bulundu. Aile tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Caner Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından Keskin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Küçük Caner'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Yalmanlı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yalmanlı İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Caner Keskin'i sınıf arkadaşları da unutmadı. Öğrenciler yaşamını yitiren arkadaşlarının sırasını çiçeklerle donattı. Caner'in ölümünün ardından çok üzüldüklerini söyleyen öğrenciler, arkadaşları için sürekli dua ettiklerini anlattı.
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!
Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum