Bazanın arasında boynunu sıkıştıran çocuk öldü (2)

'YATTIĞIMIZ YATAK OĞLUMUZU SONU OLDU' Çift kişilik bazanın üzerine düşmesi sonucu ölen Caner Keskin'in babası gözyaşları içinde olayı anlattı. Bazanın amortisörünün bozuk olması sonucu tahta sopayla kullanıldığını anlatan baba Yüksel Keskin (56), "Bazayı tahta sopa kullanarak açıyorduk. Sopa kayınca oğlum arada kalarak ölmüş. Oğlumuzun öldüğünü saatler sonra fark ettik . Geçimimizi çiftçilik yaparak sağlıyoruz. Olay günü eşimle tarlaya gittik. Caner de okula gitmek için hazırlanırken bazayı açmış, arasına sopayı koymuş. Tahta sopa kayınca baza boynunun üzerine düşmüş. Çok üzgünüz, oğlumuzu kaybettik" dedi. Olayın ardından sakinleştirici verilen anne Özlem Çiftçi ise "Yattığımız yatak oğlumuzun sonu oldu" dedi.