Bazaya gizlenen 95 kilo esrar ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bazanın altına gizlenen 95 kilo 26 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi Lalezar Sokak üzerindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 90 paket halinde toplam 95 kilo 26 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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