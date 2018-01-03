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BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 11 saat önce

Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici'nin 4 katlı genel merkez binasının en üst katındaki makam odasında, klimanın patlaması sonucu yangın çıktı. Destici bir alt katta toplantıdayken çıkan yangında, özel kalem müdürü ve koruma polisi dumandan etkilendi.

Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan BBP Genel Merkezi'nde akşam saatlerinde, Genel Başkan Mustafa Destici'nin makam odasındaki klimanın henüz belirlenmeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, Destici'nin özel kalem müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet dumandan etkilendi. İhbar üzerine genel merkeze çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Ünal ve Demet, ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

BBP Lideri Mustafa Destici, tedavi edilen çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Olay anında Destici'nin parti üst düzey yöneticileriyle birlikte bir alt katta Divan Toplantısı'nda olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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