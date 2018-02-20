Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ARDAHAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında, dün Diyarbakır'da gözaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı.
BDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 2015 yılında, Ardahan'ın Göle ilçesinde yaptığı açıklamada 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Ata, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Ata daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ardahan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yine SEGBİS sistemi aracılığı ile sorgulanan Ata, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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