HABER

BDP Batman eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 23:57 | Son Güncelleme

ARDAHAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında, dün Diyarbakır'da gözaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ARDAHAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında, dün Diyarbakır'da gözaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı.
BDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 2015 yılında, Ardahan'ın Göle ilçesinde yaptığı açıklamada 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Ata, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Ata daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ardahan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yine SEGBİS sistemi aracılığı ile sorgulanan Ata, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi

Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.