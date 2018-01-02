Bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen doktor hakkında soruşturma

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de özel bir hastanede ölü erkek bebeklerin karıştırılması olayının detayları ortaya çıktı. Op.Dr. D.C.'nin bebekleri karışan Koçak ailesine ait olan erkek bebeğin ölümüne neden olduğu öne sürülürken, hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan işlem başlatıldı.

Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan özel hastaneye 28 Aralık 2017 saat 10.55'te kontrole gelen Rabia Koçak'a kadın hekim Op.Dr. D.C.'in yanlış ilaç verdiği ve bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Rabia Koçak'ın eşi Ahmet Koçak durumu polis ekiplerine bildirdi. Op.Dr hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' iddiasıyla adli işlem başlatıldı. Bebeklerini kaybeden Koçak ailesi, ikinci şoku bebeklerini almak için hastaneye tekrar gittiğinde yaşadı. Koçak ailesi bebeklerinin cansız bedeninin, ölü doğan bir bebekle karıştırılarak başka aileye verildiğini öğrendi. Bebeği kendi bebekleri sanarak, defneden aile ile irtibata geçen Koçak ailesinin şikâyeti üzerine mezarlık açılarak bebek çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI