HABER

Bebeğini sadece karakolda görebiliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 05:29 | Son Güncelleme

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvuran Özge K. ile İlker K. çifti 7 aylık bebeklerinin velayeti konusunda anlaşmaya varamayınca İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi ilginç bir karar verdi.

Bebeğini sadece karakolda görebiliyor

Ünlü bir şirketin Yatırımcı İlişkiler Danışmanlığını yürüten Özge K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşi İlker K.’dan boşanmak istediğini belirterek aile mahkemesine başvurdu. 7 aylık oğullarının velayeti konusunda anlaşma sağlanamadığı için çekişmeli devam eden boşanma davasında İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi ilginç bir karara imza attı.

HEM KONUT DOKUNULMAZLIĞI HEM VELAYET

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre boşanma davasının ilk duruşmasında boşanmak istediği eşi hakkında konut dokunulmazlığı kararı çıkartan Özge K.’ya mahkeme 7 aylık bebeğinin de velayetini verdi. Babaya da çocuğunu ayın 1. ve 3. haftasında 2 saat görme izni verildi. Konut dokunulmazlığı olduğu için de baba İlker K.’ya ayrılmak üzere olduğu eşi, hafta sonları çocuğunu göstermeyince baba, avukatı Tuyan Çağlar aracılığıyla velayet konusunun yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme aldığı ara kararla, babanın, oğlunu sadece annenin ikamet ettiği yere yakın Göztepe Polis Merkezi’nde görmesine karar verdi. Baba ve oğlun ilk görüşmesi de polis merkezinde gerçekleşti.

BABANIN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Kararı şaşkınlıkla karşılayan baba İlker K.’nın avukatı ise bu karara itiraz etti. 7 aylık bebekle babasının polis karakolunda görüşebileceğine dair alınan ara kararın kaldırılmasını isteyen avukat Tuyan Çağlar, kararın Yargıtay içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. Avukat dilekçesinde, “Çocuk ile babanın kişisel ilişki tesisinin karakol gibi hijyen olmayan, hırsızın, tinercinin katilin ve yankesicinin cirit attığı bir ortama 7 aylık bir bebeğin götürülmesi hem çocuk açısından hem de saygın bir işadamı olan müvekkilim açısından kabul edilemez.

"YENİDEN KARAR VERİLMELİ"

İletişim güçlüğü olan bir yerde ağır hava şartları göz önüne alınarak; tarafların konutları arasındaki mesafe tespiti ile, babalık duygusunu tatmin edecek şekilde en az 8 saat olarak görüşmenin müvekkilin konutunda sağlanması için gerekli raporların alınması ve ara kararın bu rapora göre tanzim edilmesine dair yeniden karar verilmesini talep ederiz” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boşanma davası velayet karakol bebek

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şüpheli valizden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı

Şüpheli valizden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletinde dehşet! Garson tecavüze kalkıştı

İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletinde dehşet! Garson tecavüze kalkıştı

Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!

Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Ölüm döşeğindeki babasından öğrenmişti! 'Gerçek' babaya tazminat şoku

Ölüm döşeğindeki babasından öğrenmişti! 'Gerçek' babaya tazminat şoku

Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

Sinir krizi geçiren genç kız, oturduğu evi yaktı

Sinir krizi geçiren genç kız, oturduğu evi yaktı

Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü

Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü

Rusyada silahlı saldırı

Rusyada silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.