HABER

Bebek arabası çalan kadın kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir mağazanın önünde bulunan bebek arabasını çalan kimliği belirsiz kadın, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bebek arabası çalan kadın kamerada

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir mağazanın önünde bulunan bebek arabasını çalan kimliği belirsiz kadın, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Soma'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde, kaldırımda duran bebek arabası, kimliği belirsiz 50- 55 yaşlarında bir kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis, hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Bebek arabası çalan kadın kameradaBebek arabası çalan kadın kamerada

'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Amirin cezasını müdür kesti

Amirin cezasını müdür kesti

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Market açılır açılmaz, içeri girip soydular

Market açılır açılmaz, içeri girip soydular

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Bursa'da iki katlı ev yandı; şüpheli olarak oğul gözaltında

Bursa'da iki katlı ev yandı; şüpheli olarak oğul gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.