Bebek arabası hırsızları tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da girdikleri apartmandan 2 bebek arabası ve spor ayakkabı çalan Hüseyin K. (29) ve Rıza B.(31) tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerindeki bir apartmana giren Hüseyin K.. ve Rıza B., buradan 2 bebek arabası ve 1 çift spor ayakkabı çaldı. Vatandaşların şikayetçi olması üzerine, olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenerek kısa sürede yakalanan şüpheliler Hüseyin K. ve Rıza B. suçlarını kabul ederek, bebek arabaları ile ayakkabıları tanımadıkları kişilere 50 liraya sattıklarını söyledi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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