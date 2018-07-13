Bebek arabası hırsızlığı kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda meydana gelen bebek arabası hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün saat 14.30 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmandan bebek arabası çalındı. Bebek arabasının yerinde olmadığını gören Koray Bozkuş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, hırsızlığı belirleyip polise başvurdu. Polis, görüntülerden eşkâlini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntelerden, apartmana giren erkek şüphelinin tek tek katları kontrol ettikten sonra 6'ncı kata çıktığı, buradaki bebek arabasını asansöre koyup götürerek çaldığı belirlendi. Şüphelinin önce asansörden kendisinin indiği, çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra bebek arabasını da alarak uzaklaştığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!
Adnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyor
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
Kanada Başbakanı’nın şakası sosyal medyayı salladı
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum