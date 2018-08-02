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Bebek arabasına kamyonet çarptı; Cemre bebek öldü, ağabeyi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

ORDU'da kamyonet, yaya geçidinde Serya Çelebi'nin karşıya geçirmeye çalıştığı bebek arabasıyla yanındaki Akif Eren Çelebi'ye (4) çarptı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da kamyonet, yaya geçidinde Serya Çelebi'nin karşıya geçirmeye çalıştığı bebek arabasıyla yanındaki Akif Eren Çelebi'ye (4) çarptı. Kazada, bebek arabasındaki Cemre (1) öldü, ağabeyi Akif Eren Çelebi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, bugün Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasbi K. yönetimindeki 28 NA 032 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Serya Çelebi'nin kullandığı bebek arabasıyla yanındaki Akif Eren Çelebi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek arabasındaki Cemre ile ağabeyi Akif Eren Çelebi metrelerce savruldu. Cemre ve Akif Eren Çelebi ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemre bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından sürücü Hasbi K., polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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